Це в ефірі 24 Каналу прокоментував керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він відзначив, що треба почекати і подивитися на щирість таких кроків від ПАР.
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ПАР торгується
Так вважає Чаленко, оскільки вже був прецедент, коли ПАР впустила на свою територію лідера Судану, якому теж було виписано ордер Міжнародного кримінального суду.
"Є питання стосовно щирості таких кроків. ПАР ще доведеться виправдовуватися про нібито вихід з МКС і Римського статуту та показувати діаметрально протилежний курс. А зараз підкреслювати, що Путін не може приїхати і нехай вмикається через відеозв'язок", – сказав він.
Ігор Чаленко про рішення ПАР не пускати Путіна на саміт БРІКС: дивитись відео
Вихід Лаврова
Експерт іронічно зазначив, що тепер хід має зробити Лавров, який вчергове заявить про так зване "гноблення бідної Росії". Та очевидно, що ця подія – повна дипломатична поразка для країни-агресорки.
Це повне приниження кремлівського карлика. Але розуміємо, що ще є час до серпня і може якось переграють. Тему з ПАР треба контролювати і вчасно інформаційно реагувати. Росія намагатиметься туди потрапити, але те, що їм дали ляпас – очевидно,
– підкреслив він.
Участь Путіна у саміті БРІКС: останнє
- Саміт БРІКС – зустріч глав п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Остання цьогоріч приймає гостей. Нещодавно стало відомо, що ПАР, яка не підтримує санкції проти Росії, попросила Путіна не приїздити і приєднатися через відеозв'язок. Все через ордер МКС за яким країна має арештувати російського диктатора.
- Цікаво, що тиждень тому ПАР намагалася знайти рішення і зустрітися зі своїм посіпакою-Путіним. Так, країна заявила про ймовірність виходу з Римського статуту. Та вже за декілька днів "дала задню" і повідомила, що буде стояти на боці міжнародного права.
- Тим часом у Кремлі шукають виправдання цій ситуації. Російський політолог Сергій Марков розповідає казки, мовляв, спецслужби США та Великої Британії "мріють вбити Путіна". Ці тези розганяють пропагандистські ЗМІ.