Про це пише Bloomberg. Зазначають, що національний виконавчий комітет Африканського національного конгресу розпочав 21 квітня чотириденне засідання, на якому планує продовжити раніше розпочаті дискусії про те, чи повинна ПАР вийти з Римського статуту – договору, який заснував МКС.

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Все через можливий візит Путіна

Зазначимо, що будучи його учасником, уряд може бути зобов'язаний заарештувати Путіна за ордером на арешт, виданим судом у березні, якщо він прийме запрошення відвідати саміт БРІКС у Південній Африці в серпні.

"Ми займаємося питаннями участі Південної Африки в МКС. Цілком можливо, що врешті-решт ми вирішимо залишитися, але з точки зору останнього NEC, це деякі з невирішених питань, які ми маємо вирішити", – заявив генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула.

Подібні випадки

ПАР викликала міжнародну критику 2015 року, коли відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він був присутній на саміті Африканського союзу в цій країні.

Колишній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися.

Наразі уряд отримує юридичні консультації про те, як вчинити з ордером на арешт Путіна.

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