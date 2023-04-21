Про це пише Bloomberg. Зазначають, що національний виконавчий комітет Африканського національного конгресу розпочав 21 квітня чотириденне засідання, на якому планує продовжити раніше розпочаті дискусії про те, чи повинна ПАР вийти з Римського статуту – договору, який заснував МКС.
Дивіться також Російська пропаганда в Африці: як змінилися кремлівські меседжі у 2023 році
Все через можливий візит Путіна
Зазначимо, що будучи його учасником, уряд може бути зобов'язаний заарештувати Путіна за ордером на арешт, виданим судом у березні, якщо він прийме запрошення відвідати саміт БРІКС у Південній Африці в серпні.
"Ми займаємося питаннями участі Південної Африки в МКС. Цілком можливо, що врешті-решт ми вирішимо залишитися, але з точки зору останнього NEC, це деякі з невирішених питань, які ми маємо вирішити", – заявив генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула.
Подібні випадки
ПАР викликала міжнародну критику 2015 року, коли відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він був присутній на саміті Африканського союзу в цій країні.
Колишній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися.
Наразі уряд отримує юридичні консультації про те, як вчинити з ордером на арешт Путіна.
Путіна офіційно визнали злочинцем: що відомо
- Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане зі злочинними діями щодо незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Раміс Юнус зауважив, що всі важливі і головні засоби масової інформації по всьому світу, не лише в країнах Заходу, зокрема і в Китаї, обговорюють це на своїх каналах.
- Політолог Ігор Рейтерович зауважив, існує ймовірність, що російський диктатор може бути притягнутий до відповідальності. Так, це може відбутися за 2 сценаріями: щонайменше в Росії змінюється режим і нове керівництво готове видати Путіна або революція в країні-агресорці.