Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що завдяки Туреччині країна-агресорка обходить санкції. Зазначимо, що з російським диктатором Ердоган планує обговорити повномасштабну війну Росії з Україною.
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"Туреччина – це великий хаб для Росії для обходу санкцій. Є окремі моменти, які турки закривають, але, здебільшого, велика кількість електроніки їде, якісь товари побутові, яких зараз в Росії немає", – зауважив Ступак.
Росіяни намагаються відкривати банківські установи та вести бізнес через Туреччину. Якщо ця залежність дійсно велика, і росіянам немає, куди діватися, то до Туреччини таки доведеться їхати.
Не знаю, хто поїде – сам Путін чи його двійник. Але доведеться їхати,
– наголосив колишній співробітник СБУ.
Відносини Туреччини та Росії
Нині Туреччина отримує непогану вигоду від зернової ініціативи. Країна отримує близько 3,5 мільйонів тонн українського зерна. І це дуже добрий бізнес. Також Туреччина нині дуже важливий партнер для Росії та її економіки.
"У Туреччини й Росії вже були відносини – то зльоти, то падіння. "Був ніж в спину", потім "нема ножа у спину". Росіяни чавили в себе на кордоні турецькі помідори, огірки. Потім все минуло і знову – "мир, дружба, жуйка", – наголосив Іван Ступак.
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Туреччина підтримує Україну, а росіяни в істериці
- Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган домовилися про посилення співпраці у сфері оборони та повернення до України командирів з "Азовсталі". У Туреччині українські захисники перебували за протекцією Ердогана й мали б залишатися там до кінця війни. З цього приводу у Росії почали бідкатися. Мовляв, Владіміра Путіна знову "обманули".
- Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні командирів "Азову". Пєсков зазначив, що це є "порушенням умов домовленостей". Мовляв, "умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ".
- Істерику та прокльони росіян викликала й заява президента Туреччини про те, що Україна має право стати членом НАТО. Реджеп Ердоган заявив, що й надалі допомагатиме Україні.