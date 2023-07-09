Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что благодаря Турции страна-агрессор обходит санкции. Отметим, что с российским диктатором Эрдоган намерен обсудить полномасштабную войну России с Украиной.
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"Турция – это большой хаб для России для обхода санкций. Есть отдельные моменты, которые турки закрывают, но большей частью большое количество электроники едет, какие-то товары бытовые, которых сейчас в России нет", – отметил Ступак.
Россияне пытаются открывать банковские учреждения и вести бизнес через Турцию. Если эта зависимость действительно велика, и россиянам нет, куда деваться, то в Турцию придется ехать.
Не знаю кто поедет – сам Путин или его двойник. Но придется ехать,
– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.
Отношения Турции и России
Сейчас Турция получает хорошую выгоду от зерновой инициативы. Страна получает около 3,5 миллиона тонн украинского зерна. И это очень хороший бизнес. Также Турция сейчас очень важный партнер для России и ее экономики.
"У Турции и России уже были отношения – то взлеты, то падения. "Был нож в спину", потом "нет ножа в спину". Россияне давили у себя на границе турецкие помидоры, огурцы. Потом все прошло и снова – "мир, дружба, жвачка", – подчеркнул Иван Ступак.
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Турция поддерживает Украину, а россияне в истерике
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились об усилении сотрудничества в сфере обороны и возвращении в Украину командиров из "Азовстали". В Турции украинские защитники находились по протекции Эрдогана и должны были оставаться там до конца войны. По этому поводу в России начали жаловаться. Мол, Владимира Путина снова "обманули".
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России никто не сообщал о передаче Украине командиров "Азова". Песков отметил, что это "нарушение условий договоренностей". Мол, "условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев".
- Истерику и проклятия россиян вызвало и заявление президента Турции о том, что Украина имеет право стать членом НАТО. Реджеп Эрдоган заявил, что и дальше будет помогать Украине.