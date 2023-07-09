Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что благодаря Турции страна-агрессор обходит санкции. Отметим, что с российским диктатором Эрдоган намерен обсудить полномасштабную войну России с Украиной.

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"Турция – это большой хаб для России для обхода санкций. Есть отдельные моменты, которые турки закрывают, но большей частью большое количество электроники едет, какие-то товары бытовые, которых сейчас в России нет", – отметил Ступак.

Россияне пытаются открывать банковские учреждения и вести бизнес через Турцию. Если эта зависимость действительно велика, и россиянам нет, куда деваться, то в Турцию придется ехать.

Не знаю кто поедет – сам Путин или его двойник. Но придется ехать,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Обратите внимание! Владимир Путин не поехал в начале июня в Турцию на церемонию инаугурации Реджепа Эрдогана. Вместо российского диктатора там был спикер госдумы России Вячеслав Володин.

Отношения Турции и России

Сейчас Турция получает хорошую выгоду от зерновой инициативы. Страна получает около 3,5 миллиона тонн украинского зерна. И это очень хороший бизнес. Также Турция сейчас очень важный партнер для России и ее экономики.

"У Турции и России уже были отношения – то взлеты, то падения. "Был нож в спину", потом "нет ножа в спину". Россияне давили у себя на границе турецкие помидоры, огурцы. Потом все прошло и снова – "мир, дружба, жвачка", – подчеркнул Иван Ступак.

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