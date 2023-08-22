Нічого нового Путін сказати не зміг. Зокрема, видав традиційний маразм, що Росія зможе повернутися до зернової угоди після того, як виконають її умови. Деталі абсурдного виступу поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Російська економіка у п'ятірці лідерів, а росіяни є довгожителями: чергові "брєдні" Путіна

Увагу людей привернуло те, що Путін говорив не своїм голосом. Або двійник раптом розгубив всі свої акторські "таланти", або Путін вже починає перетворюватися на робота. У мережі спантеличені такою зміною. Навіть самі росіяни не розуміють, що трапилося.

Що говорив Путін, звичайно, нікому не цікаво. "Бункерний дід" та його країна-терористка вже давно за межею цивілізованого світу.

Путін звернувся до саміту БРІКС не своїм голосом: дивіться відео з мережі

Путін зганьбився під час саміту БРІКС: дивіться відео з мережі

З Путіним сьогодні вже стався конфуз

Путін 22 серпня вже встиг зганьбитися перед камерами. Під час наради зі своїми посіпаками "бункерний дід" раптом забув, на якій руці у нього годинник. Спершу Путін довго дивився на свою руку без аксесуара, а тоді вдав, ніби так і було задумано.