Ничего нового Путин сказать не смог. В частности, выдал традиционный маразм, что Россия сможет вернуться к зерновому соглашению после того, как выполнят его условия. Детали абсурдного выступления распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Российская экономика в пятерке лидеров, а россияне долгожители: очередные "бедные" Путина

Внимание людей привлекло то, что Путин говорил не своим голосом. Либо двойник вдруг растерял все свои актерские "таланты", либо Путин уже начинает превращаться в работа. В сети озадачены таким изменением. Даже сами россияне не понимают, что случилось.

Что говорил Путин, конечно, никому не интересно. "Бункерный дед" и его страна-террористка уже давно за пределами цивилизованного мира.

Путин обратился к саммиту БРИКС не своим голосом: смотрите видео из сети

Путин опозорился во время саммита БРИКС: смотрите видео из сети

С Путиным сегодня уже произошел конфуз

Путин 22 августа уже успел опозориться перед камерами. Во время совещания со своими приспешниками "бункерный дед" вдруг забыл, на какой руке у него часы. Сначала Путин долго смотрел на свою руку без аксессуара, а потом сделал вид, будто так и было задумано.