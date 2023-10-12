Журналісти відзначили, що це перший візит президента Росії за кордон після видачі ордера на арешт. Його Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ще у березні 2023 року.
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Що відомо про перший закордонний візит Путіна
Владімір Путін до Киргизстану приїхав 12 жовтня. Глава Кремля:
- провів перемовини з президентом країни Садиром Жапаровим;
- підкреслив, що Росія буцімто є ключовим торговим партнером та найбільшим інвестором в економіку Киргизстану;
- заявив, що обидві країни надалі розвиватимуть співпрацю.
Як пишуть російські пропагандисти, Путін під час візиту відвідав церемонію, присвячену 20-річчю російської військової авіабази Кант, що неподалік Бішкека. Ця база є стратегічно важливим форпостом, що дає Москві можливість контролювати регіон.
Владімір Путін заявив про швидке зростання російсько-киргизької торгівлі. Це на Заході пояснюють тим, що киргизькі посередники сприяють зриву санкцій російським підприємствам.
Пропагандисти розповіли, що 13 жовтня в Бішкеку пройде засідання Ради глав держав СНД. Там будуть вузький та розширений склад. Країни нібито мають підписати спільні документи за результатами перемовин.
Ба більше, Путін нібито повинен:
- зустрітись окремо з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном;
- вирушити в Китай на третій форум "Пояс і шлях" у Пекіні.
Варто додати, що ані Киргизстан, ані Китай не ратифікували Римський статут – міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд Гааги. У випадку ратифікації країни мали б затримати Путіна.
Країни, що ратифікували статут, позначені зеленим / Інфографіка з Вікіпедії
Візит Путіна в Китай
- ЗМІ писали, що Владімір Путін ще влітку 2023 року збирався у Китай. Очільник держави-терористки нібито нарешті погодився на першу закордонну поїздку після видачі ордера на арешт в Гаазі.
- Видання Bloomberg зазначало, що Кремль готував візит Путіна до Китаю для участі у форумі "Один пояс, один шлях". До речі, глава країни-окупанта навіть до саміту БРІКС у Південній Африці долучався онлайн.
- Політолог Олег Саакян пояснював, що низка країн готові видати Путіна Гаазі. За його словами, Китай залишається єдиною країною для візиту.