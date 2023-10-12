Журналісти відзначили, що це перший візит президента Росії за кордон після видачі ордера на арешт. Його Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ще у березні 2023 року.

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Що відомо про перший закордонний візит Путіна

Владімір Путін до Киргизстану приїхав 12 жовтня. Глава Кремля:

провів перемовини з президентом країни Садиром Жапаровим;

підкреслив, що Росія буцімто є ключовим торговим партнером та найбільшим інвестором в економіку Киргизстану;

заявив, що обидві країни надалі розвиватимуть співпрацю.

Як пишуть російські пропагандисти, Путін під час візиту відвідав церемонію, присвячену 20-річчю російської військової авіабази Кант, що неподалік Бішкека. Ця база є стратегічно важливим форпостом, що дає Москві можливість контролювати регіон.

Владімір Путін заявив про швидке зростання російсько-киргизької торгівлі. Це на Заході пояснюють тим, що киргизькі посередники сприяють зриву санкцій російським підприємствам.

Пропагандисти розповіли, що 13 жовтня в Бішкеку пройде засідання Ради глав держав СНД. Там будуть вузький та розширений склад. Країни нібито мають підписати спільні документи за результатами перемовин.

Ба більше, Путін нібито повинен:

зустрітись окремо з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном;

вирушити в Китай на третій форум "Пояс і шлях" у Пекіні.

Важливо! У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської дитячої омбудсменки Марія Львової-Бєлової. Рішення в Гаазі ухвалили через їхню причетність до незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України в Росію з 24 лютого 2022 року.

Варто додати, що ані Киргизстан, ані Китай не ратифікували Римський статут – міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд Гааги. У випадку ратифікації країни мали б затримати Путіна.



Країни, що ратифікували статут, позначені зеленим / Інфографіка з Вікіпедії

Візит Путіна в Китай