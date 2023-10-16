Ймовірно, Путін буде просити зброю та боєприпаси у Сі Цзіньпіна. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Зазначимо, що це буде другий закордонний візит диктатора не в країни колишнього СРСР після повномасштабного вторгнення в Україну.
Зверніть увагу Чи може двійник Путіна керувати Росією: колишній співробітник СБУ оцінив цей сценарій
Путін робить реверанси перед Китаєм
Російський президент підтримав так званий китайський "мирний план". Однак практично такий самий план запропонував президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва. А також з таким же планом приїжджали в Київ сім африканських лідерів.
Суворо кажучи, це мир в обмін на територію. Україна на таке точно не піде. Це очевидно й тут питань бути не може. Проте постійну цю "тухлятину" намагаються просунути,
– сказав Яковенко.
Путін серед всіх варіантів обрав китайський план, адже для очільника Кремля зараз важливо зробити багато реверансів, похвалити Китай, тому що Пекін – головна надія для Путіна.
Китай – це єдина велика країна, ядерна держава, яка не те щоб підтримує Путіна, але принаймні готова з ним спілкуватися.
Чому Путіну сподобався так званий "мирний план" Китаю: дивіться відео
Ціль візиту
Російський опозиційний журналіст переконаний, що головна ціль візиту Путіна в Китай – розмова про зброю. Адже головна проблема Кремля у цій війні – дефіцит снарядів та зброї.
"Путін говоритиме з Сі Цзіньпіном про те, щоб Китай, можливо, не прямо, а через Північну Корею, передавав Росії зброю. Це, напевно, для Путіна буде головний зміст діалогу, а от у Сі Цзіньпіна інші плани", – додав Яковенко.
Росія страждає від дефіциту озброєння
- Країна-терорист не розрахувала свої сили й тепер змушена канючити зброю та боєприпаси. Охочих допомогти Росії небагато, втім, такі країни, на жаль, знайшлися. КНДР почала передавати російській армії артилерію.
- У Білому домі офіційно заявили, що Північна Корея вже надала Росії понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів.
- На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, найімовірніші, у відповідь КНДР буде просити в Путіна валюту, або ж інші фінансові ресурси, наприклад, золото.