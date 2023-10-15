Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, усі наближені до Путіна особи намагатимуться отримати його владу.
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Смерть Путіна не зможуть приховати
Як зазначив Іван Ступак, є багато матеріалів, зокрема, у західних ЗМІ, де експерти припускають, що коли Путін помре і на його місце посадять його двійника, то насправді керуватимуть секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев або очільник ФСБ Алєксандр Бортніков.
Насправді інформація про смерть Путіна не зможе пройти повз західні розвідки. У Росії розпочнуться процеси, до яких буде прикута увага.
Коли Путін помре, навіть якщо це буде триматися у великій таємниці, то західні розвідки зможуть це зафіксувати. Коли це відбудеться, то буде велика кількість інформації. Кожна сила, яка вхожа до Кремля, почне перетягувати на себе ковдру,
– вважає він.
Владімір Путін: останні новини
- Парламентська асамблея Ради Європи визнала Владіміра Путіна диктатором, а його режим – диктатурою. Також ПАРЄ закликала усі держави Ради Європи визнати кремлівського диктатора нелегітимним після завершення нинішнього терміну та виконати ордер на його арешт.
- Видання Newsweek написало, що стан здоров'я Путіна сильно погіршився й він нібито "помирає". Тому на усі заходи, де він мав брати участь, відправляли його двійників. Припускають, що на місце Путіна готують секретаря ради безпеки Росії Ніколая Патрушева. А сам кремлівський диктатор нібито має бажання, аби його замінив прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін.
- Видання The Wall Street Journal зазначило, що після нападу терористів ХАМАС відносини Росії та Ізраїлю погіршились. Владімір Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, щоб висловити співчуття.