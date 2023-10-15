Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, усі наближені до Путіна особи намагатимуться отримати його владу.

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Смерть Путіна не зможуть приховати

Як зазначив Іван Ступак, є багато матеріалів, зокрема, у західних ЗМІ, де експерти припускають, що коли Путін помре і на його місце посадять його двійника, то насправді керуватимуть секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев або очільник ФСБ Алєксандр Бортніков.

Насправді інформація про смерть Путіна не зможе пройти повз західні розвідки. У Росії розпочнуться процеси, до яких буде прикута увага.

Коли Путін помре, навіть якщо це буде триматися у великій таємниці, то західні розвідки зможуть це зафіксувати. Коли це відбудеться, то буде велика кількість інформації. Кожна сила, яка вхожа до Кремля, почне перетягувати на себе ковдру,

– вважає він.

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