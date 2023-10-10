Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом припустив справжній вік російського диктатора. А також пояснив його позиції в Росії серед так званих підлеглих.

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Справжній вік Путіна

За офіційними російськими даними Владіміру Путіну – 71 рік. Але Сергій Жирнов, спираючись на розслідування журналістів, зазначає: очільник Кремля на два роки старший. Тобто наразі йому може бути 73 роки.

"В нього інша дитяча історія. Ті батьки, яких видають за офіційних Путіна, насправді є прийомними. Якщо правда, то його справжня мама у віці 97 років нещодавно померла", – відзначив він.

Зазначимо, що польська журналістка Христина Курчаб-Редліх, яка 15 років працювала в Росії, зробила власне масштабне розслідування. В ньому вона викриває справжню біографію Владіміра Путіна, яка вкрай відрізняється від офіційної.

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Як би там не було, важливий інший аспект. Маріонетки Путіна у вигляді губернаторів областей та інших так званих очільників типу Кадирова квапилися вітати свого господаря.

"Безумовно його привітали губернатори і чиновники послали телеграми з привітаннями від чергових фраз до красномовних висловів, як Кадиров. І змагалися, що подарувати диктатору", – сказав Жирнов.

Але на цьому їхня підтримка й закінчується. Бо, як нагадав екпівробітник КДБ, ніхто з них не вийшов захищати Путіна під час маршу Євгєнія Пригожина на Москву. І це всі бачили.

Путін це розуміє, але переконує себе, що все добре. Всім стало зрозуміло – ніхто не вийшов захищати. А тепер вони змагатимуться хто краще його опише в цих вітаннях,

– резюмував він.

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