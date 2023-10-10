Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом припустив справжній вік російського диктатора. А також пояснив його позиції в Росії серед так званих підлеглих.
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Справжній вік Путіна
За офіційними російськими даними Владіміру Путіну – 71 рік. Але Сергій Жирнов, спираючись на розслідування журналістів, зазначає: очільник Кремля на два роки старший. Тобто наразі йому може бути 73 роки.
"В нього інша дитяча історія. Ті батьки, яких видають за офіційних Путіна, насправді є прийомними. Якщо правда, то його справжня мама у віці 97 років нещодавно померла", – відзначив він.
Зазначимо, що польська журналістка Христина Курчаб-Редліх, яка 15 років працювала в Росії, зробила власне масштабне розслідування. В ньому вона викриває справжню біографію Владіміра Путіна, яка вкрай відрізняється від офіційної.
Сергій Жирнов про позиції Путіна всередині Росії: дивитись відео
Як би там не було, важливий інший аспект. Маріонетки Путіна у вигляді губернаторів областей та інших так званих очільників типу Кадирова квапилися вітати свого господаря.
"Безумовно його привітали губернатори і чиновники послали телеграми з привітаннями від чергових фраз до красномовних висловів, як Кадиров. І змагалися, що подарувати диктатору", – сказав Жирнов.
Але на цьому їхня підтримка й закінчується. Бо, як нагадав екпівробітник КДБ, ніхто з них не вийшов захищати Путіна під час маршу Євгєнія Пригожина на Москву. І це всі бачили.
Путін це розуміє, але переконує себе, що все добре. Всім стало зрозуміло – ніхто не вийшов захищати. А тепер вони змагатимуться хто краще його опише в цих вітаннях,
– резюмував він.
Як Путіна вітали з днем народження: останнє
- За увесь час свого диктаторського режиму Путін отримував досить принизливі подарунки з певним підтекстом. Йому дарували козу, еротичний календар і навіть воду з озера.
- Вірний пес Путіна Рамзан Кадиров у якості "подарунка" закликав аж у своєму пості скасувати майбутні вибори президента Росії, або провести їх одним кандидатом. Чи відреагував на цю пропозицію очільник Кремля – невідомо.
- У Гаазі теж "привітали" Путіна. Під судом зібралися активісти, які закликали заарештувати його за злочини проти людяності.