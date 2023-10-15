Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, все приближенеые к Путину лица будут пытаться получить его власть.

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Смерть Путина не смогут скрыть

Как отметил Иван Ступак, есть много материалов, в частности, в западных СМИ, где эксперты предполагают, что когда Путин умрет и на его место посадят его двойника, то на самом деле будут руководить секретарь совбеза России Николай Патрушев или глава ФСБ Александр Бортников.

На самом деле информация о смерти Путина не сможет пройти мимо западных разведок. В России начнутся процессы, к которым будет приковано внимание.

Когда Путин умрет, даже если это будет держаться в большой тайне, западные разведки смогут это зафиксировать. Когда это произойдет, будет большое количество информации. Каждая сила, которая входит в Кремль, начнет перетягивать на себя одеяло,

– считает он.

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