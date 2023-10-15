Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, все приближенеые к Путину лица будут пытаться получить его власть.
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Смерть Путина не смогут скрыть
Как отметил Иван Ступак, есть много материалов, в частности, в западных СМИ, где эксперты предполагают, что когда Путин умрет и на его место посадят его двойника, то на самом деле будут руководить секретарь совбеза России Николай Патрушев или глава ФСБ Александр Бортников.
На самом деле информация о смерти Путина не сможет пройти мимо западных разведок. В России начнутся процессы, к которым будет приковано внимание.
Когда Путин умрет, даже если это будет держаться в большой тайне, западные разведки смогут это зафиксировать. Когда это произойдет, будет большое количество информации. Каждая сила, которая входит в Кремль, начнет перетягивать на себя одеяло,
– считает он.
Владимир Путин: последние новости
- Парламентская ассамблея Совета Европы признала Владимира Путина диктатором, а его режим – диктатурой. Также ПАСЕ призвала все государства Совета Европы признать кремлевского диктатора нелегитимным по истечении нынешнего срока и выполнить ордер на его арест.
- Издание Newsweek написало, что состояние здоровья Путина сильно ухудшилось и он якобы "умирает". Поэтому на все мероприятия, в которых он должен был участвовать, отправляли его двойников. Предполагается, что на место Путина готовят секретаря совета безопасности России Николая Патрушева. А сам кремлевский диктатор якобы желает, чтобы его заменил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Издание The Wall Street Journal отметило, что после нападения террористов ХАМАС отношения России и Израиля ухудшились. Владимир Путин – один из немногих мировых лидеров, не позвонивший премьер-министру Израилю Беньямину Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования.