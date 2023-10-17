Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок окреслив 24 Каналу можливі теми, які обговорюватимуть російський і китайський президенти.
До теми Росія заважає Азії: чому візит Путіна не надто потрібний Китаю
"Його візит до Китаю великою мірою визначатиме взагалі структуру економіки Росії на майбутні роки", – зазначив Клочок.
Так, країна-агресорка залежить від експорту нафти й газу на китайський ринок. Путін досі мріє про магістральний газопровід "Сила Сибіру – 2".
Військові співпраця Китаю та Росії
На думку Клочка, навряд чи буде відверто відкрита військова тематика – вона радше залишиться за лаштунками.
Найімовірніше, це буде постачання товарів подвійного призначення, тому що для Путіна важливо отримати комплектовання для продовження роботи його ВПК,
– припустив аналітик.
Росії потрібно продовжити виробництво дронів і далекобійних ракет "земля – повітря", а також реставрацію броньованої техніки.
Водночас Сі Цзіньпіну важливо, щоб Росія підтримала реалізацію проєкту "Один пояс, один шлях" з розбудови транспортної інфраструктури в Європі, Африці, Азії та на Близькому Сході. Тому співпраця між країнами лише нарощуватиметься.
Російсько-китайські відносини: останні новини
- У Reuters повідомили, що Китай почав будувати ядерні підводні човни нового покоління, які планує ввести в експлуатацію до кінця цього десятиліття. Нова розробка міститиме російські технології.
- НАЗК внесло три китайські нафтогазові компанії до переліку міжнародних спонсорів війни проти України. Ідеться про China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) і China National Petroleum Corporation (CNPC).
- Росія дедалі активніше використовує юані. У такий спосіб країна-агресорка намагається обійти західні санкції, але збільшує залежність від Китаю.