Голова благодійного фонду "Русь сідящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що країни Центральної Азії загалом мають дуже незручне становище через Путіна, який розв'язав війну проти України і має ордер на арешт від Міжнародного суду.

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"Засидівся – скільки вже цей кощій сидить і нікуди не може поїхати. Китай – єдине, можливо, місце, а ще, звісно, Північна Корея", – зазначила Романова.

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Як відомо, у Китаї Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" з розбудови транспортної інфраструктури в Африці, Азії, Європі та на Близькому Сході.

Чого прагне Китай

З одного боку, Пекін не хоче посилення Росії, але з іншого – слабкий партнер нікому не цікавий. Усе-таки він має бути сильним, але не сильнішим від господаря.

Це доволі складний танець, але Китай його дуже добре вміє танцювати і робитиме це, оскільки мати "молодшого брата" з ядерною зброєю – це дуже цікаво,

– констатувала Романова.

До того ж Пекін не проти російських ресурсів – нафти, лісу, заліза тощо. Також має зацікавлення в російському ринку, для якого зачиняються двері США та Європи. А ще ніхто не скасовував сірий імпорт, з якого має зиск, зокрема, Китай.

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