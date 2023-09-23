Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що Путін буде змушений поїхати сам, а не відправити якогось двійника.

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"Путіну тепер не до Шовкового шляху, не до якихось там карт із замальованими територіями на користь Китаю – йому вижити треба", – зазначив Гудков.

Так, головне завдання російського диктатора – заручитись будь-якою підтримкою Пекіна, щоб не програти війну проти України.

Зверніть увагу! Владімір Путін їхатиме не за індивідуальним запрошенням. Якщо він таки наважиться на візит, то візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях". Це ініціатива Китаю з розбудови транспортної інфраструктури, що охоплює Африку, Азію, Європу та Близький Схід.

Чи допоможе Сі Цзіньпін

"Тому Путін терпітиме приниження. Я боюсь, що може (Китай надати якесь озброєння – 24 Канал), якщо буде візит", – припустив Гудков.

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До слова, Пекіну необов'язково передавати зброю особисто – він може використати для цього Північну Корею та африканські режими. Ба більше, нещодавно до Росії приїздив лідер КНДР – Путін міг з ним про щось домовитись.

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