Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що Путін буде змушений поїхати сам, а не відправити якогось двійника.
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"Путіну тепер не до Шовкового шляху, не до якихось там карт із замальованими територіями на користь Китаю – йому вижити треба", – зазначив Гудков.
Так, головне завдання російського диктатора – заручитись будь-якою підтримкою Пекіна, щоб не програти війну проти України.
Чи допоможе Сі Цзіньпін
"Тому Путін терпітиме приниження. Я боюсь, що може (Китай надати якесь озброєння – 24 Канал), якщо буде візит", – припустив Гудков.
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До слова, Пекіну необов'язково передавати зброю особисто – він може використати для цього Північну Корею та африканські режими. Ба більше, нещодавно до Росії приїздив лідер КНДР – Путін міг з ним про щось домовитись.
Російсько-китайські відносини: останні новини
- Попри всі завірення у зворотному, Китай продовжує постачати дрони Росії. Для цього Пекін прикривається різними схемами, щоб обійти санкції.
- Крім того, Китай запропонував Росії поглибити взаємну торгівлю, щоб збільшити транскордонний зв'язок і розширити можливі інвестиції надалі. Захід застеріг Пекін і попередив про відповідь на військову допомогу росіянам.
- Аналітики ISW вважають, що посилення зв'язків між Росією і Китаєм може вплинути на війну в Україні. Збільшення обсягів торгівлі між країнами, імовірно, охоплюватиме зброю.