На тлі своєї політичної ізоляції у світі Путін продовжує тішити себе і своїх виборців тим, що у нього та Росії ще лишилися друзі. Вочевидь, тому повідомляючи про запланову зустріч із лідером Китаю, очільник Кремля наголосив на "дружніх" стосунках обох країн.
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Путін тішиться "стосунками" з Китаєм
Російський диктатор заявив, що вже незабаром він зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном. Втім, одним анонсом Путін не обмежився. Він почав співати дифірамби своєму майбутньому гостеві.
Він мене називає другом, я із задоволенням називаю його своїм другом, тому що це людина, яка особисто дуже багато робить для розвитку російсько-китайських відносин, зв'язків, причому в різних областях,
– розмріявся Путін.
Очільник Кремля розповів про, що говоритиме зі Сі Цзіньпіном. Вони поміркують над тим, що ще можна зробити для "розвитку гуманітарних контактів" між обома країнами.
Чи хоче насправді Китай дружити з Росією
- За даними Bloomberg, Путін приїде до китайського лідера Сі Цзіньпіна у жовтні. Втім, політичний експерт Валерій Клочок вважає, що ця інформація може не підтвердитися. Як раніше сталося із поїздкою Путіна до Туреччини. ЗМІ писали тоді, що саме очільник Кремля має полетіти до Ердогана. Втім, з'ясувалося, що зустріч президентів відбудеться у Сочі. Крім того, аналітик припустив, що Сі Цзіньпіна вмовлятимуть не приймати Путіна, і тоді замість нього до Пекіна може приїхати глава російського МЗС Сергій Лавров.
- Слід зазначити, що Путін готується їхати до Китаю не за індивідуальним запрошенням. Він лише братиме участь у форумі "Один пояс – один шлях", на якому будуть присутні й представники інших країн. А, отже, вся увага Сі Цзіньпіна не належатиме йому одному.
- Під "теплими стосунками" із Росією Китай може приховувати бажання "відкусити" шматок її території, зокрема далекосхідні регіони.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Китай спочатку вірив, що Путін – справді сильний лідер. Однак останніми місяцями розчарувався у ньому, а тому може зблизитися із Заходом.