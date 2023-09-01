На фоне своей политической изоляции в мире Путин продолжает тешить себя и своих избирателей тем, что у него и России еще остались друзья. Очевидно, поэтому, сообщая о запланированной встрече с лидером Китая, глава Кремля отметил "дружеские" отношения обеих стран.
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Путин тешится "отношениями" с Китаем
Российский диктатор заявил, что уже в скором времени он встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Впрочем, одним анонсом Путин не ограничился. Он начал петь дифирамбы своему будущему гостю.
Он меня называет другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который лично очень многое делает для развития российско-китайских отношений, связей, причем в разных областях,
– размечтался Путин.
Глава Кремля рассказал о чем будет говорить с Си Цзиньпином. Они поразмышляют над тем, что еще можно сделать для "развития гуманитарных контактов" между обеими странами.
Или хочет на самом деле Китай дружить с Россией
- По данным Bloomberg, Путин приедет к китайскому лидеру Си Цзиньпин в октябре. Впрочем, политический эксперт Валерий Клочок считает, что эта информация может не подтвердиться. Как ранее произошло с поездкой Путина в Турцию. СМИ писали тогда, что именно глава Кремля должен лететь к Эрдогану. Однако, выяснилось, что встреча президентов пройдет в Сочи. Кроме того, аналитик предположил, что Си Цзиньпина будут уговаривать не принимать Путина, и тогда вместо него в Пекин может приехать глава российского МИД Сергей Лавров.
- Следует отметить, что Путин готовится ехать в Китай не по индивидуальному приглашению. Он собирается участвовать в форуме "Один пояс – один путь", на котором будут присутствовать и представители других стран. Следовательно, все внимание Си Цзиньпина не будет принадлежать ему одному.
- Под "теплыми отношениями" с Россией Китай может скрывать желание "откусить" кусок ее территории, в том числе дальневосточные регионы.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Китай поначалу верил, что Путин – действительно сильный лидер. Однако в последние месяцы разочаровался в нем, а потому может сблизиться с Западом.