Очільник Кремля сам роздає російські території Китаю і таким чином розвалює "вєлікую". Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Демаркаційна кампанія Путіна

За словами Гудкова, був перенесений кордон між Росією та Китаєм. Територія, яка відійшла останньому, була більша, наприклад, за Крим.

У Китаю зовсім не було Амуру (річка на Далекому Сході – 24 Канал) – кордон проходив по китайському березі. А тепер він проходить по центру фарватеру і там частина островів з доброю територією відійшли Китаю,

– пояснив опозиційний політик.

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Тому не дивно, що цього разу Китай забрав поки що на карті собі острів. Але налаштований він серйозно.

"Ослаблення Росії цьому сприяє. Путін сам руйнує Росію. Там немає більшого ворога, який готовий її знищити. Китай це розуміє, а тому починає малювати карти з частиною територій, які вважає своїми або намагається такими зробити", – додав Гудков.

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