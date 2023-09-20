Про що домовились Росія та Китай

У Пекіні звернулися до Москви, з пропозицією поглиблення взаємної торгівлі. Йдеться про збільшення транскордонного зв'язку між Росією та Китаєм, з подальшим розширенням можливих інвестицій.

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Міністр торгівля Китаю – Ваном Веньтао та міністр економічного розвитку Росії – Максим Рєшетніков провели переговори. Під час яких визначили, що "дружба" між Москвою та Пекіном стає ще глибшою та міцнішою. Причиною такої тісної співпраці є санкції Заходу. Для Кремля Китай залишається важливим стратегічним партнером, а от Пекін, усвідомлює наскільки тепер Москва залежна від нього.

Об'єми китайського імпорту у серпні 2023 року збільшився на 3% у порівнянні з 2022 роком, а це майже 11,5 мільярда доларів.