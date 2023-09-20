О чем договорились Россия и Китай

В Пекине обратились в Москву с предложением углубления взаимной торговли. Речь идет об увеличении трансграничной связи между Россией и Китаем с дальнейшим расширением возможных инвестиций.

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Министр торговли Китая – Ваном Веньтао и министр экономического развития России – Максим Решетников провели переговоры. В ходе которых определили, что "дружба" между Москвой и Пекином становится еще более глубокой и прочной. Причина такого тесного сотрудничества – санкции Запада. Для Кремля Китай остается важным стратегическим партнером, а вот Пекин осознает, насколько теперь Москва зависима от него.

Объемы китайского импорта в августе 2023 года увеличились на 3% по сравнению с 2022 годом, а это почти 11,5 миллиарда долларов.