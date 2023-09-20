Уровень безработицы упал
Количество официально безработных украинцев упало до 108,7 тысячи, из них 29,9 тысячи – мужчины и 78,8 тысячи – женщины. Для сравнения год назад эта цифра составила 278,6 тысячи безработных.
Читайте также Работы все больше, уровень безработицы снижается: что происходит на украинском рынке труда
Значительно уменьшилось количество лиц, получающих пособие от государства по безработице, с 230,5 до 45,4 тысячи человек.
С июля по август увеличилось количество открытых вакансий на 9,9 тысячи, то есть до 47,5 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.
НБУ благодаря методологии МОТ сформировал прогноз по безработице:
- в 2022 году – 21,1%;
- в 2023 году – 19%;
- в 2024 году – 16,9%;
- в 2025 году – 14,4%.
Как изменится минимальная зарплата в 2024 году
Согласно Бюджету-2024, планируется двойное повышение минимальной зарплаты на следующий год:
- с 1 января – 7 100 гривен;
- с 1 апреля – 8000 гривен.
Также власти спрогнозировали, что средняя зарплата по Украине будет составлять – 21 852 гривны. В то время как уровень безработицы опустится до 13,4%.