Уровень безработицы упал

Количество официально безработных украинцев упало до 108,7 тысячи, из них 29,9 тысячи – мужчины и 78,8 тысячи – женщины. Для сравнения год назад эта цифра составила 278,6 тысячи безработных.

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Значительно уменьшилось количество лиц, получающих пособие от государства по безработице, с 230,5 до 45,4 тысячи человек.

Напомним! Такую финансовую помощь оказывают не более 90 дней. Максимальный ее размер составляет 6 700 гривен.

С июля по август увеличилось количество открытых вакансий на 9,9 тысячи, то есть до 47,5 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

НБУ благодаря методологии МОТ сформировал прогноз по безработице:

в 2022 году – 21,1%;

в 2023 году – 19%;

в 2024 году – 16,9%;

в 2025 году – 14,4%.

Как изменится минимальная зарплата в 2024 году

Согласно Бюджету-2024, планируется двойное повышение минимальной зарплаты на следующий год:

с 1 января – 7 100 гривен;

с 1 апреля – 8000 гривен.

Также власти спрогнозировали, что средняя зарплата по Украине будет составлять – 21 852 гривны. В то время как уровень безработицы опустится до 13,4%.

Обратите внимание! Также вырастет прожиточный минимум, он будет составлять 2 920 гривен.