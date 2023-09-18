Візит міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Росії розпочався 18 вересня і триватиме чотири дні. За даними ЗМІ, китайський дипломат зустрінеться із главою МЗС країни-агресорки Сергеєм Лавровим та секретарем Ради безпеки Ніколаєм Патрушевим для обговорення війни в Україні.

Дивіться також Скористатись відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна: які можливості відкриваються перед Україною

Нащо очільник МЗС Китаю прибув до Росії

І російські джерела, і західні зазначають, що візит головного дипломата Китаю, якого поза очі називають прихильником Росії, буде зав'язаний навколо кількох моментів.

По-перше, під час переговорів обидві країни розмовлятимуть про власні відносини, спільні інтереси. Вони "пообіцяють поглибити взаємну політичну довіру". По-друге, важливою темою перемовин стане війна в Україні.

Як зазначає Reuters, метою зустрічі буде "проведення консультацій з питань стратегічної безпеки". І тут доречно згадати про нещодавній візит Кім Чен Ина до Росії. Відомо, що північнокорейський глава разом із Путіним могли дійти згоди щодо постачання зброї. Експерти тоді наголошували, що КНДР навряд чи наважиться на такий крок без згоди Китаю. Тому можна припустити, що візит Ван Ї до Росії відбувається на тлі переговорів Кіма та Путіна і стосується їх домовленостей щодо військової співпраці.

Іншим аспектом приїзду китайця є підготовка до майбутньої зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

У вересні російський диктатор анонсував зустріч із китайським президентом найближчим часом. Відомо, що Путін готується їхати до Китаю не за індивідуальним запрошенням. Він братиме участь у форумі "Один пояс – один шлях", на якому будуть присутні й представники інших країн. Звісно, якщо наважиться показати носа з Росії і знову не відправить замість себе Лаврова, пообоюючись арештів чи нещасних випадків.

Американський слід

Цікаво, що напередодні Ван Ї зустрічався на Мальті з радником із нацбезпеки США Джейком Салліваном. Посадовці обговорили:

питання глобальної та регіональної безпеки;

війну Росії проти України;

питання Тайваню.

Зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна: що відомо