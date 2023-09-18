Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Україна матиме можливість у кулуарах Генасамблеї ООН домовитися про присутність представників країн на наступних зустрічах щодо української "формули мира". І це вже велика перевага для нашої країни.

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Україна нині у фокусі уваги

Попередній досвід проведення зустрічей щодо "формули мира" продемонстрував, що спілкування представників країн Глобального Півдня з українською делегацією без присутності Росії проводить до конструктивного діалогу.

Вони дізнаються про позицію України без "ід*отизмів", які полюбляє Росія, що дискредитують факт будь-яких перемовин. А тому для України це шанс,

– наголосив політолог.

Також Президент України Володимир Зеленський під час своїх виступів на Генасамблеї ООН напевно приділить цьому питанню увагу. А можливо, на думку Рейтеровича, напряму звернеться до певних країн з пропозицією доєднатися до української "формули миру".

"Формула миру" Володимира Зеленського Президент України оголосив про "формулу миру" у війні Росії проти України вперше саміті G20 у листопаді минулого року. Президент України оголосив про "формулу миру" у війні Росії проти України вперше саміті G20 у листопаді минулого року. "Формула миру" складається з наступних пропозиції України: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

Україна нині у фокусі уваги та буде перебувати в ньому ще дуже довго – доки росіяни не заберуться геть з нашої території і не програють у цій війні. Для багатьох країн це також шанс нагадати про себе, отримати нові зв'язки через Україну з державами, з якими раніше вони не мали можливості спілкуватись.

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І зараз для них відкривається нове вікно можливостей: взяти участь у врегулюванні такої глобальної проблеми як війна Росії проти України та ще й налагодити додаткові контакти.

"А для України головне залучити якомога більше країн до підтримки "формули миру", а потім посилити тиск на Росію. І тут для нас відкриваються гарні можливості. Потрібно їми максимально скористатися", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Україна на Генасамблеї ООН