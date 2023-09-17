Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, події, що можуть статися на зустрічах Генасамблеї, викликають стриманий оптимізм.

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Яким буде засідання ООН

Генеральну асамблею ООН, яка триватиме з 19 по 23 вересня, варто розділити на дві частини. Одна з них стосується безпосередньо голосування в ООН, і тут очікувати на прорив не варто.

Завданням максимум для української дипломатії є збільшення кількості країн, які під час резолюцій, що стосуються України, замість кнопки "утриматись" тиснутимуть кнопку "підтримати",

– пояснив Рейтерович.

Це стосуватиметься країн Латинської Америки, Африки та Близького Сходу. Тривалий час вони займали нейтральну позицію, однак українська дипломатія має в цьому напрямку певні успіхи. Прикладом цьому може бути африканське турне Дмитра Кулеби, за підсумками якого декілька країн континенту змінили свою позицію.

Чого може досягти Україна за лаштунками Генасамблеї

Другою частиною Генасамблеї ООН є можливі зустрічі між світовими лідерами. І саме вона є для України більш важливою, аніж формальне голосування серед членів організації.

"З одного боку, (українські посадовці матимуть змогу – 24 Канал) зустрітися з відданими партерами нашої держави. З іншого, це також нагода поговорити з країнами, з якими у нас немає повної згоди", – зазначає політолог.

Ігор Рейтерович про майбутню Генасамблею ООН: дивіться відео

Наприклад, з обережним оптимізмом можна очікувати зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, за підсумками якої Україні можуть надати ракети ATACMS. І якщо після проведених зустрічей і військова, і дипломатична підтримка України збільшиться – це буде перемогою нашої держави.

Зверніть увагу! Також на Генасамблеї ООН очікують обговорення формули миру України. І не виключено, що за підсумками цього заходу стане відомо про нову зустріч у цьому форматі або доєднання до цього нових країн. За словами Рейтеровича, такий формат зустрічі радників із нацбезпеки є чи не ефективнішим, аніж протокольні засідання ООН.

Якими є українські дипломатичні успіхи