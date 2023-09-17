Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, события, которые могут произойти на встречах Генассамблеи, вызывают сдержанный оптимизм.

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Каким будет заседание ООН

Генеральную ассамблею ООН, которая продлится с 19 по 23 сентября, следует разделить на две части. Одна из них касается непосредственно голосования в ООН, и здесь ожидать прорыва не стоит.

Задачей максимум для украинской дипломатии является увеличение количества стран, которые во время резолюций, касающихся Украины, вместо кнопки "воздержаться" выберут кнопку "поддержать",

– объяснил Рейтерович.

Это будет касаться стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Долгое время они занимали нейтральную позицию, однако у украинской дипломатии есть на этом направлении определенные успехи. Примером тому может служить африканское турне Дмитрия Кулебы, по итогам которого несколько стран континента изменили свою позицию.

Чего может достичь Украина за кулисами Генассамблеи

Второй частью Генассамблеи ООН есть возможные встречи между мировыми лидерами. И именно она для Украины более важна, чем формальное голосование среди членов организации.

"С одной стороны, (украинские чиновники смогут – 24 Канал) встретиться с преданными партерами нашего государства. С другой, это также возможность поговорить со странами, с которыми у нас нет полного согласия", – отмечает политолог.

Игорь Рейтерович о предстоящей Генассамблее ООН: смотрите видео

К примеру, с осторожным оптимизмом можно ожидать встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, по итогам которой Украине могут предоставить ракеты ATACMS И если после прошедших встреч и военная, и дипломатическая поддержка Украины увеличится – это будет победой нашего государства.

Обратите внимание! Также на Генассамблее ООН ожидают обсуждения формулы мира Украины. И не исключено, что по итогам этого мероприятия станет известно о новой встрече в этом формате или присоединении к этому новых стран. По словам Рейтеровича, такой формат встречи советников по нацбезопасности едва ли не эффективнее, чем протокольные заседания ООН.

Каковы украинские дипломатические успехи