Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что у Украины будет возможность в кулуарах Генассамблеи ООН договориться о присутствии представителей стран на следующих встречах по украинской "формуле мира". И это уже большое преимущество для нашей страны.
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Украина сейчас в фокусе внимания
Предыдущий опыт проведения встреч по "формуле мира" продемонстрировал, что общение представителей стран Глобального Юга с украинской делегацией без присутствия России проводит к конструктивному диалогу.
Они узнают о позиции Украины без "ид*отизмов", которые любит Россия, дискредитирующих факт любых переговоров. А потому для Украины это шанс,
– подчеркнул политолог.
Также Президент Украины Владимир Зеленский во время своих выступлений на Генассамблее ООН наверняка уделит этому вопросу внимание. А возможно, по мнению Рейтеровича, напрямую обратится к определенным странам с предложением присоединиться к украинской "формуле мира".
"Формула мира" Владимира ЗеленскогоПрезидент Украины объявил о "формуле мира" в войне России против Украины впервые на саммите G20 в ноябре прошлого года. "Формула мира" состоит из следующих предложений Украины: радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождения всех пленных и депортированных, исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.
Украина сейчас в фокусе внимания и будет находиться в нем еще очень долго – пока россияне не уйдут с нашей территории и не проиграют в этой войне. Для многих стран это также шанс напомнить о себе, получить новые связи через Украину с государствами, с которыми они раньше не имели возможности общаться.
Политолог оценил возможность Украины привлечь к "формуле мира" страны Глобального Юга: смотрите видео
И сейчас для них открывается новое окно возможностей: принять участие в урегулировании такой глобальной проблемы, как война России против Украины и еще наладить дополнительные контакты.
"А для Украины главное привлечь как можно больше стран к поддержке "формулы мира", а затем усилить давление на Россию. И здесь для нас открываются хорошие возможности. И нужно ими максимально воспользоваться", – подчеркнул Игорь Рейтерович.
Украина на Генассамблее ООН
- Заседание высокого уровня на Генеральных ассамблеях ООН откроется 19 сентября. Среди вопросов, которые будут подниматься на мероприятии, в частности, цели устойчивого развития, изменения климата, предотвращение пандемии. Также пройдет заседание, посвященное Международному дню полной ликвидации ядерного оружия и его пропаганде.
- Президент Украины посетит заседание Генассамблеи ООН, где должен представить украинскую "формулу мира", провести переговоры о военной помощи и экспорте зерна.
- Во время мероприятия состоится встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом, что подтвердили в Белом доме. Одной из тем переговоров президентов должно стать обсуждение предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.
- В то же время главной целью украинских дипломатов на Генассамблее ООН есть увеличение количества стран, которые во время резолюций по Украине поддержат наше государство. Прежде всего, это касается стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.