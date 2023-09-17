Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін, зауваживши, що мовиться про масштабні поставки зброї Росії. Зазначимо, що Кім Чен Ин прибув до Росії бронепоїздом.

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"Північна Корея збирається порушити статут ООН, як це зробив Іран. Згідно зі статутом ООН, країні-агресорці заборонено постачать озброєння. А Китай є постійним членом Радбезу (ООН – 24 Канал)", – наголосив Фейгін.

Російський опозиціонер зауважив, що зброю постачають "країни-ізгої", яким немає чого втрачати. Наприклад, КНДР та Іран.

Щасливі будуть не дуже

КНР перебуває у статусі гаранта безпеки Північної Кореї. Тому Китай, вважає Фейгін, відштовхуватиме від себе відповідальність. Однак, попри це, докладатиме зусиль, аби стримувати Пхеньян.

Якби він (Китай – 24 Канал) не хотів стримувати, сам би постачав озброєння. Але цього не відбувається. Десь контрабанда, чіпи якісь ввозять, але це не той масштаб. Росії треба суттєвіший масштаб для оборони й тим паче наступу,

– сказав юрист.

Попри розширення російського ВПК, у війні індустрій Москва все одно програє. Адже Україна має 50 союзників, а це із партнерами Росії навіть не порівняти.

"Якщо Китай закриватиме очі на те, що порушується статут ООН найближчим його союзником – Північною Кореєю, від цього не дуже всі будуть щасливі. Китай безумовно зазнає різного роду претензій та дій дискретного характеру", – додав блогер.

Та КНР може бути не готовою до цих наслідків. Тому Китай може говорити, що він буцімто ні до чого, проте діятиме, аби стримувати Північну Корею.

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