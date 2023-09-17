Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, отметив, что говорится о масштабных поставках оружия России. Отметим, что Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде.
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"Северная Корея собирается нарушить устав ООН, как это сделал Иран. Согласно уставу ООН, стране-агрессору запрещено поставлять вооружение. А Китай является постоянным членом Совбеза (ООН – 24 Канал)", – подчеркнул Фейгин.
Российский оппозиционер отметил, что оружием снабжают "страны-изгои", которым нечего терять. К примеру, КНДР и Иран.
Счастливы будут не очень
КНР находится в статусе гаранта безопасности Северной Кореи. Потому Китай, считает Фейгин, будет отталкивать от себя ответственность. Однако, несмотря на это, будет прилагать усилия, чтобы сдерживать Пхеньян.
Если бы он (Китай – 24 Канал) не хотел сдерживать, сам бы снабжал вооружением. Но этого не происходит. Где-то контрабанда, чипы какие-то ввозят, но это не тот масштаб. России нужен более существенный масштаб для обороны и тем более наступления,
– сказал юрист.
Несмотря на расширение российского ВПК, в войне индустрий Москва все равно проигрывает. Ведь у Украины есть 50 союзников, а это с партнерами России даже не сравнить.
"Если Китай будет закрывать глаза на то, что нарушается устав ООН ближайшим его союзником – Северной Кореей, от этого не очень все будут счастливы. Китай безусловно претерпит разные претензии и действия дискретного характера", – добавил блогер.
Но КНР может быть не готова к этим последствиям. Поэтому Китай может говорить, что он будто бы ни при чем, однако будет действовать, чтобы сдерживать Северную Корею.
Как отреагирует КНР на поставки оружия России от КНДР: смотрите видео
Что известно о встрече президента России и лидера КНДР
- Ким Чен Ын приехал в Россию с визитом 12 сентября. Там он встретился с Владимиром Путиным. Лидер КНДР заявил, что его страна будет всегда вместе с Россией "в борьбе против империализма". Также сказал, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего суверенитета".
- Диктаторы посетили космодром "Восточный", потому что лидер КНДР имеет "большой интерес к ракетной технике". Был Ким Чен Ын и на заводе по производству истребителей. Также российский министр обороны показал ему аэродром "Кневичи" во Владивостоке. Ким Чен Ыну продемонстрировать "аналоговнетное" оружие, которым страна-агрессор бьет по Украине.
- К слову, лидер КНДР был внесен в базу "Миротворца". Там он фигурирует как соучастник преступлений Кремля против Украины.