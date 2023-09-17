Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, отметив, что говорится о масштабных поставках оружия России. Отметим, что Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде.

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"Северная Корея собирается нарушить устав ООН, как это сделал Иран. Согласно уставу ООН, стране-агрессору запрещено поставлять вооружение. А Китай является постоянным членом Совбеза (ООН – 24 Канал)", – подчеркнул Фейгин.

Российский оппозиционер отметил, что оружием снабжают "страны-изгои", которым нечего терять. К примеру, КНДР и Иран.

Счастливы будут не очень

КНР находится в статусе гаранта безопасности Северной Кореи. Потому Китай, считает Фейгин, будет отталкивать от себя ответственность. Однако, несмотря на это, будет прилагать усилия, чтобы сдерживать Пхеньян.

Если бы он (Китай – 24 Канал) не хотел сдерживать, сам бы снабжал вооружением. Но этого не происходит. Где-то контрабанда, чипы какие-то ввозят, но это не тот масштаб. России нужен более существенный масштаб для обороны и тем более наступления,

– сказал юрист.

Несмотря на расширение российского ВПК, в войне индустрий Москва все равно проигрывает. Ведь у Украины есть 50 союзников, а это с партнерами России даже не сравнить.

"Если Китай будет закрывать глаза на то, что нарушается устав ООН ближайшим его союзником – Северной Кореей, от этого не очень все будут счастливы. Китай безусловно претерпит разные претензии и действия дискретного характера", – добавил блогер.

Но КНР может быть не готова к этим последствиям. Поэтому Китай может говорить, что он будто бы ни при чем, однако будет действовать, чтобы сдерживать Северную Корею.

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