Про це 24 Каналу зазначив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Але у цих питаннях ймовірних поставок свою роль відіграватиме Китай.
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Співпраця з Росією
Північна Корея раніше наголошувала про свою нейтральну позицію і що не буде допомагати нікому у війні. Утім, так само вона може бути непередбачуваною у зміні своїх рішень, наголосив Зільбер. Тому все ж у цій історії важливе буде слово Китаю.
“Китай поки не хоче допомагати Росії озброєнням. І якщо він скаже Кім Чен Ину “не треба”, то він поки не буде”, – зазначив він.
Цві Зільбер про ймовірну співпрацю Росії та Північної Кореї: дивитись відео
Наразі постає питання, що Кім Чен Ин може попросити у Владіміра Путіна натомість. За словами журналіста, це можуть бути гроші чи продовольство, якщо він все ж наважиться співпрацювати з агресором.
“Китайці чи американці можуть його зупинити, зробивши компенсацію. Якщо почне продавати Росії зброю, то Україна отримає свою компенсацію. Може F-16 почнуть поставляти раніше терміну. Дія викликає протидію і за цим “бронепоїздом” дуже уважно слідкують і в Японії, і в США, і в Південній Кореї і так далі. Навряд чи підпільно вони зможуть щось перекидати”, – пояснив він.
Ймовірна зустріч Кім Чен Ина з Путіним: що відомо
- Для Кім Чен Ина це рідкісна поїздка за межі території держави. Припускають, що з Пхеньяна він поїде на бронепоїзді до Владивостока. І на тихоокеанському узбережжі Росії диктатори проведуть зустріч.
- У США очікують "дипломатичної взаємодії на рівні лідерів" у питаннях продажу зброї між Росією та КНДР. І закликали КНДР припинити переговори з країною-агресоркою та дотримуватися публічних домовленостей.
- Раніше російський очільник міноборони Сєргєй Шойгу відвідував КНДР, де особисто зустрічався з Кім Чен Ином. Він показав росіянину нові безпілотники та заборонену зброю.