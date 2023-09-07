Про це 24 Каналу зазначив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Але у цих питаннях ймовірних поставок свою роль відіграватиме Китай.

Дивіться також Росія шукає можливості: якими можуть бути наслідки зустрічі Путіна та Кім Чен Ина

Співпраця з Росією

Північна Корея раніше наголошувала про свою нейтральну позицію і що не буде допомагати нікому у війні. Утім, так само вона може бути непередбачуваною у зміні своїх рішень, наголосив Зільбер. Тому все ж у цій історії важливе буде слово Китаю.

“Китай поки не хоче допомагати Росії озброєнням. І якщо він скаже Кім Чен Ину “не треба”, то він поки не буде”, – зазначив він.

Цві Зільбер про ймовірну співпрацю Росії та Північної Кореї: дивитись відео

Наразі постає питання, що Кім Чен Ин може попросити у Владіміра Путіна натомість. За словами журналіста, це можуть бути гроші чи продовольство, якщо він все ж наважиться співпрацювати з агресором.

“Китайці чи американці можуть його зупинити, зробивши компенсацію. Якщо почне продавати Росії зброю, то Україна отримає свою компенсацію. Може F-16 почнуть поставляти раніше терміну. Дія викликає протидію і за цим “бронепоїздом” дуже уважно слідкують і в Японії, і в США, і в Південній Кореї і так далі. Навряд чи підпільно вони зможуть щось перекидати”, – пояснив він.

Ймовірна зустріч Кім Чен Ина з Путіним: що відомо