Про це 24 Каналу наголосив російський правозахисник Марк Фейгін. Північна Корея не зробить крок всупереч інтересам Китаю.
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Домовленості Росії та Північної Кореї
Росія потребує зброї і єдина країна, в якої можна її взяти, – Північна Корея. Там дійсно є величезні склади та триває виробництво, підкреслив Фейгін. Але не дивлячись на усі домовленості диктаторів двох країн, останнє слово буде за Китаєм.
Думаю, з ним Захід уже проводить перемовини, зважаючи на долю відповідальності Китаю, якщо почнуться поставки. А це заборонено, зважаючи на статус Росії як країни-агресорки. Має діяти ембарго на поставку подібного роду продукції,
– наголосив він.
Утім, правозахисник не відкидає ймовірності, що можуть все ж бути якісь дрібні поставки у вигляді снарядів чи патронів.
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Північній Кореї вигідна співпраця з Москвою, адже вона потребує грошей. У неї проблеми з економікою та продовольством, а тому надходження за рахунок продажу зброї, яка була донедавна непопулярна, досить важливі.
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- У двох диктаторів власні інтереси та очікування від ймовірної зустрічі. Для Путіна і справді важлива зброя, а от корейський лідер можливо цікавиться передовими технологіями для супутників та атомних підводних човнів.
- На початку серпня Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до війни та наростити виробництво зброї. Можливо, ця заява була зроблена на фоні традиційних військових навчань у Північній Кореї.
- Наприкінці липня Північну Корею відвідав Сєргєй Шойгу. Кім Чен Ин провів йому екскурсію виробництвом і показав заборонену зброю.