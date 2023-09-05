Об этом 24 Каналу подчеркнул российский правозащитник Марк Фейгин. Северная Корея не сделает шаг вопреки интересам Китая.
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Договоренности России и Северной Кореи
Россия нуждается в оружии и единственная страна, у которой можно его взять, – Северная Корея. Там действительно огромные склады и продолжается производство, подчеркнул Фейгин. Но, несмотря на все договоренности диктаторов двух стран, последнее слово будет за Китаем.
Думаю, с ним Запад уже проводит переговоры, учитывая долю ответственности Китая, если начнутся поставки. А это запрещено, учитывая статус России как страны-агрессора. Должно действовать эмбарго на поставку подобного рода продукции,
– подчеркнул он.
Впрочем, правозащитник не исключает вероятности, что могут все же быть какие-то мелкие поставки в виде снарядов или патронов.
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Северной Корее выгодно сотрудничество с Москвой, ведь она нуждается в деньгах. У нее проблемы с экономикой и продовольствием, а потому поступления за счет продажи оружия, которое было еще недавно непопулярно, достаточно важны.
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- У двух диктаторов собственные интересы и ожидания от предполагаемой встречи. Для Путина действительно важно оружие, а вот корейский лидер возможно интересуется передовыми технологиями для спутников и атомных подлодок.
- В начале августа Ким Чен Ын призвал военное руководство страны лучше готовиться к войне и нарастить производство оружия. Возможно, это заявление было сделано на фоне традиционных военных учений в Северной Корее.
- В конце июля Северную Корею посетил Сергей Шойгу. Ким Чен Ын провел ему экскурсию по производству и показал запрещенное оружие.