Об этом 24 Каналу отметил израильский журналист Цви Зильбер. Но в этих вопросах вероятных поставок свою роль будет играть Китай.

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Сотрудничество с Россией

Северная Корея ранее отмечала свою нейтральную позицию и что не будет помогать никому в войне. Впрочем, так же она может быть непредсказуема в изменении своих решений, подчеркнул Зильбер. Поэтому в этой истории важно будет слово Китая.

Китай пока не хочет помогать России вооружением. И если он скажет Ким Чен Ыну "не надо", то он пока не будет", – отметил он.

Цви Зильбер о вероятном сотрудничестве России и Северной Кореи: смотреть видео

Сейчас возникает вопрос, что Ким Чен Ын может попросить у Владимира Путина. По словам журналиста, это могут быть деньги или продовольствие, если он все же отважится сотрудничать с агрессором.

“Китайцы или американцы могут его остановить, сделав компенсацию. Если начнет продавать России оружие, Украина получит свою компенсацию. Может F-16 начнут поставлять раньше срока. Действие вызывает противодействие и за этим бронепоездом очень внимательно следят и в Японии, и в США, и в Южной Корее и так далее. Вряд ли подпольно они смогут что-то перебрасывать”, – объяснил он.

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