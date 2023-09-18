Визит министра иностранных дел Китая Ван И в Россию начался 18 сентября и продлится четыре дня. По данным СМИ, китайский дипломат встретится с главой МИД страны-агрессорки Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым для обсуждения войны в Украине.
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Зачем глава МИД Китая прибыл в Россию
И российские источники, и западные отмечают, что визит главного дипломата Китая, которого за глаза называют сторонником России, будет завязан вокруг нескольких моментов.
Во-первых, во время переговоров обе страны будут говорить о собственных отношениях, общих интересах. Они "пообещают углубить взаимное политическое доверие". Во-вторых, важной темой переговоров станет война в Украине.
Как отмечает Reuters, целью встречи будет "проведение консультаций по стратегической безопасности". И здесь уместно вспомнить о недавнем визите Ким Чен Ына в Россию. Известно, что северокорейский глава вместе с Путиным могли прийти к согласию по поставкам оружия. Эксперты тогда отмечали, что КНДР вряд ли решится на такой шаг без согласия Китая. Поэтому можно предположить, что визит Ван И в Россию проходит на фоне переговоров Кима и Путина и касается их договоренностей по военному сотрудничеству.
Другим аспектом приезда китайца является подготовка к предстоящей встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.
В сентябре российский диктатор анонсировал встречу с китайским президентом в ближайшее время. Известно, что Путин готовится ехать в Китай не по индивидуальному приглашению. Он примет участие в форуме "Один пояс – один путь", на котором будут присутствовать и представители других стран. Конечно, если решится показать нос из России и снова не отправит вместо себя Лаврова, пообоясь арестов или несчастных случаев.
Американский след
Интересно, что накануне Ван И встречался на Мальте с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Чиновники обсудили:
- вопросы глобальной и региональной безопасности;
- войну России против Украины;
- вопросы Тайваня.
Встреча Си Цзиньпина и Путина: что известно
- По данным Bloomberg, Путин приедет к китайскому лидеру Си Цзиньпину в октябре. Однако этого может и не произойти. Ведь раньше СМИ не раз писали о намерении российского президента приехать в Турцию для встречи с Эрдоганом, мол, таким образом он захочет продемонстрировать свой политический вес. Однако, как видим, все произошло по-другому. И президент Турции сам прибыл в Сочи. Поэтому, вероятно, вместо Путина в Пекин может наведаться Лавров.
- Эксперт предположил, что Китай может быть не очень рад тому, что Северная Корея будет поставлять России оружие и постарается ее сдерживать.
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