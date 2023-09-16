Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) проаналізували зустріч кремлівського диктатора Владіміра Путіна з віцепрем'єром Китаю Чжан Гоцінем. Сторони зустрілися під час так званого Східного економічного форуму, щоб обговорити зміцнення китайсько-російських економічних відносин.

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Китай готовий поглиблювати співробітництво з Росією

Як пише ISW, Путін високо оцінив обсяг китайсько-російської торгівлі у 2023 році та заявив, що дві країни досягнуть 200 мільярдів доларів до кінця 2023 року.

Чжан заявив, що Китай готовий "поглиблювати взаємовигідне співробітництво" з Росією.

Аналітики нагадують, що Чжан займається передовим виробничим сектором Китаю, який відіграє ключову роль у досягненні мети Сі Цзіньпіна щодо самодостатності виробництва після 20 з'їзду комуністичної партії в жовтні 2022 року.

Раніше Чжан понад двадцять років працював у NORINCO, провідній китайській державній компанії з виробництва та продажу оборонної продукції.

Його професійний досвід і нинішні обов'язки дозволяють припустити, що збільшення обсягів китайсько-російської торгівлі включатиме товари для підтримки російських військових зусиль в Україні,

– зазначають в ISW.

Також аналітики Інститут вивчення війни підкреслюють, що в різні періоди 2023 року Китай надавав Росії військову допомогу, зокрема гвинтівки та бездимний порох.

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