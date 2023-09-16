Аналитики Институт изучения войны (ISW) проанализировали встречу кремлевского диктатора Владимира Путина с вице-премьером Китая Чжан Гоцинем. Стороны встретились на так называемом Восточном экономическом форуме, чтобы обсудить укрепление китайско-российских экономических отношений.

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Китай готов углублять сотрудничество с Россией

Путин высоко оценил объем китайско-российской торговли в 2023 году и заявил, что две страны достигнут 200 миллиардов долларов к концу 2023 года.

Чжан заявил, что Китай готов "углублять взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

Аналитики напоминают, что Чжан занимается передовым производственным сектором Китая, который играет ключевую роль в достижении цели Си Цзиньпина по самодостаточности производства после 20-го съезда коммунистической партии в октябре 2022 года.

Ранее Чжан более двадцати лет работал в NORINCO, ведущей китайской государственной компании по производству и продажам оборонной продукции.

Его профессиональный опыт и нынешние обязанности позволяют предположить, что увеличение объемов китайско-российской торговли будет включать товары для поддержки российских военных усилий в Украине.

– отмечают в ISW.

Также аналитики Института изучения войны подчеркивают, что в разные периоды 2023 года Китай оказывал России военную помощь, в частности винтовки и бездымный порох.

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