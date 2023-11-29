Петер Сийярто также прокомментировал встречу венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным в октябре. По его мнению, это было необходимо для того, чтобы узнать есть ли вероятность скорейшего окончания текущего "конфликта".
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Сийярто о поставках оружия
Глава венгерского МИД не сдержался и выдал очередное циничное заявление об Украине и кровопролитной войне, которую против нее ведет Россия.
Чего мы никогда не делали и делать не будем, так это – поставки оружия, потому что мы верим, что вместо оружия в этот регион должен быть принесен мир. И чем больше будет доставлено оружия, тем дольше будет продолжаться война. Сейчас, чем дольше будет продолжаться война, тем больше людей гибнет,
– заявил Сийярто.
Ранее он подчеркивал, что Венгрия будет продолжать блокировать военную поддержку Украины в размере 500 миллионов евро. В то же время Сийярто отметил, что Венгрия систематически оказывает Украине гуманитарную помощь.
Отношения Венгрии и России
Несмотря на членство Венгрии в ЕС, страна имеет очень тесные отношения с Россией. Венгерские власти регулярно отклоняют предложения по усилению европейских санкций и выступают против ограничения импорта российской нефти и газа.
В то же время Венгрия поддерживает с Россией энергетическое сотрудничество. Главной причиной якобы является инфляция в стране и поддержка энергоснабжения.
Последние заявления Сийярто
- Петер Сийярто призвал страны Запада к переговорам с представителем государства-агрессорки Лавровым. Он заявил, что это поможет "ускорить окончание войны".
- Глава МИД Венгрии прокомментировал вопрос вступления Украины в ЕС. По его словам, это невозможно, пока продолжается война. Он утверждает, мол, это принесет негативные последствия странам Запада.