Во время своего визита в Лиссабон соответствующее заявление сделал венгерский дипломат Петер Сийярто. Этими словами он прокомментировал для своей аудитории в фейсбуке отчет Европейской комиссии по расширению, в частности, вопрос вступления Украины в ЕС.

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Назвал "правильной" оценку о невыполнении условий

По мнению Сийярто, оценка Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий – "правильная".

"Способ, в который Украина нарушает наиболее основополагающие права ЕС в вопросе прав национальных меньшинств, особенно вопиющий. А поскольку, согласно оценке ЕС, Украина не выполнила условий для членства, мы не считаем, что любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной своевременным", – заявил он.

Глава МИД Венгрии прокомментировал вопрос вступления Украины в ЕС, пока в нашем государстве идет война. По его словам, это принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, никто не желает".

Украина находится в состоянии войны, поэтому можем увидеть, что там не соблюдаются ни свобода слова, ни свобода выражения, и выборы не проводятся тоже. Было бы очевидно абсурдным для государств-членов ЕС принимать позицию относительно того, как в Украине при таких условиях функционируют институты верховенства права,

– не останавливался Сийярто.

Обратите внимание, что накануне политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан сделал другое не менее опальное заявление. По его словам, Будапешт блокирует старт переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. И будет делать это до тех пор, пока не выполнят венгерские условия по языку образования.

В то же время вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отреагировала на политические заявления Будапешта. По ее словам, обещания "блокировать вступление" Украины в Евросоюз "не помешают реальной работе" в вопросе языка образования венгерского меньшинства в нашей стране.

Венгрию возмущает недавно введенный закон. Он обязывает нацменьшинства – не только венгерское – получать не менее 70% образования на украинском языке.