Під час свого візиту до Лісабону відповідну заяву зробив угорський дипломат Петер Сійярто. Цими словами він прокоментував для своєї аудиторії у фейсбуці звіт Європейської комісії щодо розширення, зокрема питання вступу України до ЄС.

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Назвав "правильною" оцінку про невиконання умов

На думку Сійярто, оцінка Єврокомісії про невиконання Україною умов – "правильна".

"Спосіб, у який Україна порушує найбільш основоположні права ЄС у питанні прав національних меншин, є особливо кричущим. А позаяк, згідно з оцінкою ЄС, Україна не виконала умов для членства, ми не вважаємо, що будь-який подальший прогрес у питанні про переговори про вступ з Україною є своєчасним", – заявив він.

Глава МЗС Угорщини прокоментував питання вступу України до ЄС, поки в нашій державі триває війна. За його словами, це принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, ніхто не хоче".

Україна перебуває у стані війни, тож можемо побачити, що там не дотримуються ані свободи слова, ані свободи вираження, і вибори не проводяться теж. Було б вочевидь абсурдним для держав-членів ЄС ухвалювати позицію щодо того, як в Україні за таких умов функціонують інститути верховенства права,

– не зупинявся Сійярто.

Звернімо увагу, що напередодні політичний директор прем'єра Угорщини Балаж Орбан зробив іншу не менш опальну заяву. За його словами, Будапешт блокуватиме старт переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. І робитиме він це доти, поки не виконають угорські умови щодо мови освіти.

Водночас віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина відреагувала на політичні заяви Будапешта. За її словами, обіцянки "блокувати вступ" України до Євросоюзу "не завадять реальній роботі" у питанні мови освіти угорської меншини в нашій країні.

Угорщину обурює нещодавно запроваджений закон. Він зобов'язує нацменшини – не лише угорську – отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.