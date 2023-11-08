Согласно годовому отчету Еврокомиссии, Украина выполнила 90% реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении. И хотя Киев полностью реализовал всего четыре рекомендации, в Брюсселе говорят об "огромном прогрессе".

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Украина не только достигла более 90% по семи шагам, сопровождавшим рекомендации того времени, но и достигла прогресса в других реформах, которые являются решающими для оценки их статуса,

– сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Впрочем, воплотить недоработанные реформы придется. В частности, по данным чиновника ЕС, Украина должна расширить состав НАБУ до тысячи человек, продолжить борьбу с коррупцией, снизить влияние олигархов на законодательные органы и имплементировать реформы в отношении нацменьшинств. Относительно расширения прав национальных меньшинств, собеседник отметил, что Украина приняла много мер.

"Фактически мы считаем, что этот шаг в значительной степени уже сделан", – сказал он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что Еврокомиссия не будет обращать внимания на соблюдение прав российского нацменьшинства и использование русского языка в Украине во время своей следующей оценки.

Еврокомиссия даст следующую оценку странам – кандидатам уже следующего марта. В Брюсселе верят, что до этого времени Киев сможет произвести необходимые изменения. Европейский чиновник заверил, что проведение реформ для Украины и Молдовы является времязатратным процессом.

"Мы уверены, что Украина должна соответствовать этим критериям. (...) И для Украины, и для Молдовы установленные в прошлом году семь и девять шагов чрезвычайно сложны. Физически это не так просто все сделать за год. Мы уверены, что они смогут провести реформы до марта", – сказал собеседник.

Новая оценка Еврокомиссии будет представлена 24 марта. После этого исполнительный орган ЕС может порекомендовать Европейскому совету принять переговорные рамки. Это подразумевает принятие документа, в котором будет заложена основа и содержание для переговоров о вступлении. В Брюсселе говорят, что подготовка к вступлению начнется сразу после принятия решения Европейским советом.

"Фактически, если решение будет принято 15 декабря на Европейском Совете, то вечером того же дня я отправлю свою команду в Киев, и мы проведем встречи с представителями Украины. Мы не должны терять время", – сказал чиновник ЕС.

Следующим шагом после открытия переговоров станет скрининг украинского законодательства. Европейцы будут сверять, насколько Украина приблизилась к законодательству ЕС. Обычно этот процесс занимает примерно два года, впрочем, в Брюсселе рассматривают возможность уменьшить этот срок до шести месяцев специально для Украины.