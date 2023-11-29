Петер Сіярто також прокоментував зустріч угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з Володимиром Путіним у жовтні. На його думку, це було необхідно задля того, аби дізнатися чи є ймовірність якнайшвидшого закінчення поточного "конфлікту".

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Сіярто про постачання зброї

Глава угорського МЗС не стримався та видав чергову цинічну заяву про Україну та кровопролитну війну, яку проти неї веде Росія.

Чого ми ніколи не робили і робити не будемо, так це – постачання зброї, тому що ми віримо, що замість зброї в цей регіон має бути принесений мир. І чим більше буде доставлено зброї, тим довше триватиме війна. Зараз, чим довше триватиме війна, тим більше людей гине,

— заявив Сіярто.

Раніше він наголошував, що Угорщина продовжуватиме блокувати військову підтримку Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Водночас Сіярто зазначив, що Угорщина систематично надає Україні гуманітарну допомогу.

Відносини Угорщини та Росії

Попри членство Угорщини в ЄС, країна має надзвичайно тісні стосунки з Росією. Угорська влада регулярно відхиляє пропозиції стосовно посилення європейських санкцій та виступає проти обмеження імпорту російської нафти та газу.

Водночас Угорщина підтримує із Росією енергетичну співпрацю. Головною причиною нібито є інфляція в країні та підтримка енергопостачання.

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