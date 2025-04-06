В таком случае Европа будет вынуждена вернуть российские активы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью эстонского политика немецкому изданию Rheinische Post на полях мирной конференции в Мюнстере.

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Венгрия угрожает безопасности Европы

По словам Цахкны, сейчас Венгрия является частью "команды Путина", а не "нашей европейской команды". Поэтому министр предлагает предотвратить раскол в Европе, лишив Будапешт права голоса в ЕС.

Статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность лишения страны-члена права голоса, если ее членство угрожает безопасности Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан. У нас есть такая возможность, и, по моему мнению, она становится все ближе и ближе,

– заявил Цакхна.

Он также отметил, что Венгрия систематически затягивает продление европейских санкций. Если Орбан заблокирует голосование в июне 2025 года, ЕС придется отдать России 240 миллиардов евро замороженных активов.

Напомним, глава венгерского правительства может блокировать решения, требующие единогласия, в частности, о внешней политике ЕС.

К слову, Цакхна также призвал конфисковать замороженные российские деньги, поскольку для этого есть юридическая возможность. Эстонский дипломат считает Россию агрессором, а Владимира Путина – "лжецом".