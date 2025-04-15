Как ЕС планирует "бороться" с Венгрией

Сейчас Европейская комиссия изучает возможность превращения санкций в торговые меры, которые не требуют единодушного одобрения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Следующее продление санкций против России запланировано на июль. В частности Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на эти ограничения.

Несколько санкций ЕС против России включают ограничения на экспорт технологий, которые используются в оружии или необходимы для его производства, Кроме того, в список входит запрет на импорт товаров, в частности стальной продукции, большинства нефти и алюминия.

Блок также должен продолжить другие меры, в частности замораживание почти 200 миллиардов евро (227 миллиардов долларов) активов российского Центробанка, а еще санкционные списки сотен лиц, судов и организаций, которые способствовали войне Москвы против Украины.

Одним из вариантов решения проблемы является создание коалиции из желающих стран-членов ЕС, которые могли бы воспроизвести санкции на национальном уровне. Большинство замороженных активов российского Центробанка хранятся через бельгийский клиринговый дом Euroclear.

Обратите внимание! ЕС уже принял 16 пакетов санкций против России и сейчас работает над новым набором ограничений.