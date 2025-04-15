Як ЄС планує "боротися" з Угорщиною

Наразі Європейська комісія вивчає можливість перетворення санкцій на торговельні заходи, які не потребують одностайного схвалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Наступне продовження санкцій проти Росії заплановане на липень. Зокрема Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на ці обмеження.

Кілька санкцій ЄС проти Росії включають обмеження на експорт технологій, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва, Крім того, до списку входить заборона на імпорт товарів, зокрема сталевої продукції, більшості нафти та алюмінію.

Блок також має продовжити інші заходи, зокрема замороження майже 200 мільярдів євро (227 мільярдів доларів) активів російського Центробанку, а ще санкційні списки сотень осіб, суден та організацій, які сприяли війні Москви проти України.

Одним з варіантів розв'язання проблеми є створення коаліції з охочих країн-членів ЄС, які могли б відтворити санкції на національному рівні. Більшість заморожених активів російського Центробанку зберігаються через бельгійський кліринговий дім Euroclear.

Зверніть увагу! ЄС уже ухвалив 16 пакетів санкцій проти Росії й наразі працює над новим набором обмежень.