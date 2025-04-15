План отказа от нефти и газа из России

ЕС обязался отказаться от российских ископаемых видов топлива до 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако Еврокомиссия отложила публикацию. Хотя сначала план должны были обнародовать в прошлом месяце.

Задержки частично связаны с неопределенностью относительно запланированных тарифов президента США Дональда Трампа, поскольку энергетическая торговля может стать частью переговоров между ЕС и США о торговле,

– сообщили в Reuters.

Поставки российского трубопроводного газа уменьшились с 2022 года. Но ЕС в прошлом году увеличил импорт российского сжиженного природного газа, и на 2024 год на Россию приходилось 19% общих поставок газа и СПГ в Евросоюз.

Заметьте! В отличие от нефти, ЕС не ввел санкций на импорт российского газа.

Позиция Венгрии

Венгрия пообещала заблокировать санкции в отношении российской энергетики, которые требуют единодушного одобрения всех стран-членов. Более того, некоторые правительства также выразили желание не одобрять санкции в отношении российского СПГ. Они планируют делать это до того, пока ЕС не обеспечит альтернативные источники поставок.

Еврокомиссия не указала, какие именно инструменты она планирует предложить для ускорения отказа от российской энергии. В то же время аналитики брюссельского аналитического центра Bruegel предложили ввести тарифы на импорт российского газа.

Полный отказ от российского газа будет означать увеличение закупок ЕС у поставщиков, в частности из США,

– отметили в материале.

Поставки газа из США

ЕС заявил, что будет рассматривать возможность покупки большего количества СПГ из США. В то же время Трамп отметил, что продажа энергии в Европу будет ключевым направлением его администрации в попытках устранить торговый дефицит с ЕС.

Американский СПГ помог восполнить недостаток российских поставок в Европе во время энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году США стали третьим по величине поставщиком газа в Европу после России и Норвегии, которая является главным поставщиком.

Важно! Однако некоторые предприятия и дипломаты ЕС опасаются, что зависимость от американского газа стала уязвимостью, потому что Трамп дал понять, что энергия будет разменной монетой в торговых переговорах.