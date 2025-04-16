Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також В Угорщині відповіли, як ставляться до вступу України в ЄС: опозиція провела опитування

Угорщина гальмує вступ України до ЄС

Георгій Тихий заявив, що Угорщина дійсно блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Вважаємо, що блокувати процес не тільки українських переговорів про вступ до ЄС, а загалом процес розширення Євросоюзу, є неприйнятним, недоцільним і стратегічно нерозумним,

– підкреслив дипломат.

За словами речника МЗС, Євросоюз має розширюватися і переговори мають рухатися вперед. Тихий наголосив, що це зміцнить ЄС, а не послабить його

Дипломат пояснив, що наразі Україна готова конструктивно вирішувати будь-які двосторонні питання з Угорщиною і вже цим займається. У минулому вже було розв'язано багато питань, тож і з рештою труднощів країнам вдасться впоратися.

Але цей двосторонній процес не повинен ставати частиною блокування якихось більш стратегічних глобальних речей, тим паче коли їх підтримують, можна сказати, всі держави Європейського Союзу,

– додав Георгій Тихий.

Він наголосив, що приєднання України до Європейського Союзу відповідає "найкращим інтересам самої Угорщини та угорської національної меншини в Україні". Раніше представники меншини вже зверталися до угорського керівництва із закликом не перешкоджати вступу України до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не дозволить Брюсселю тиснути на країну, аби підтримати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, рішення щодо цього буде ухвалене за бажанням угорського народу.