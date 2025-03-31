Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

До теми Швеція попросила Єврокомісію порадити, як обійти Угорщину та допомогти Україні у вступі до ЄС

Уряд Мерца прагне покарати Угорщину за порушення в ЄС

Відповідно до проєкту коаліційної угоди, з яким ознайомилися журналісти, між консерваторами нового канцлера Фрідріха Мерца та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), обидві політичні сили погодилися вимагати від Європейського Союзу призупинити фінансування та право голосу для країн, які порушують такі ключові принципи блоку, як верховенство права.

Хоча Угорщину не згадували у самому документі, проєкт угоди явно стосується найгіршого порушника ЄС, якого роками звинувачували в тому, що він порушує демократичні норми, обмежує свободу преси та незалежність суддів.

Німецькі партії – переможці ХДС/ХСС Мерца та СДПН – зараз ведуть переговори про створення коаліції та мають узгодити базові принципи перед початком роботи уряду. Угода щодо тиску на ЄС, щоб він почав переслідувати такі країни, як Угорщина, є частиною низки попередніх угод, які охоплюють такі різноманітні питання, як міграційна політика, поступова відмова від вугілля та соціальні витрати.

Наявні захисні інструменти, від розгляду справ про порушення та утримання коштів ЄС до призупинення прав членства, таких як право голосу в Раді ЄС, мають застосовуватися набагато послідовніше, ніж раніше,

– мовиться у проєкті угоди.

Щоб обійти це право вето, майбутній уряд Німеччини хоче "пропагувати голосування кваліфікованою більшістю в Раді ЄС, зокрема щодо певних питань Спільної зовнішньої політики та політики безпеки, таких як запровадження санкцій", а не одностайно, як це відбувається зараз. Це дозволить ухвалювати рішення без узгодження з боку Угорщини.

Остаточна коаліційна угода в німецькому уряді може бути укладена вже в середині квітня.

Варто зазначити, що у 2022 році Європейська комісія заблокувала близько 22 мільярдів євро готівкових коштів ЄС, призначених Угорщині, через занепокоєння щодо прав людини та незалежності судової системи. Зрештою минулого року було розморожено понад 10 мільярдів євро, що викликало негативну реакцію.

Іншим предметом суперечок між ЄС і урядом Угорщини стала прихильність Орбана до Москви, коли Будапешт неодноразово використовував своє право вето, щоб заблокувати санкції проти російських олігархів і військових. Саме цього і прагне позбутися Німеччина.