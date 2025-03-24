У Стокгольмі вважають, що Угорщина не повинна стати на заваді євроінтеграції України, передає 24 Канал із посиланням на допис посольства Швеції в Україні у соцмережі "Х".

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Що відомо

Міністерка Швеції з питань Євросоюзу Джессіка Розенкранц та її колеги з Північно-Балтійських країн звернулися до Європейської Комісії, аби та надала конкретні пропозиції, як пришвидшити процес вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що Угорщина ще у лютому заблокувала проведення першого раунду переговорів щодо членства України в ЄС. У ньому передбачалися підготування та ухвалення двох дорожніх карт.

Будапешт прагне, аби до Києва висувалося більше вимог, аніж за стандартної процедури.

На початку березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, мовляв, винесе питання щодо членства нашої країни в ЄС на голосування серед угорців. 15 березня Орбан висунув 12 вимог до ЄС, одна з яких звучала так: "Євросоюз, але без України".

22 березня очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив про нібито утиски прав угорської нацменшини на Закарпатті. Він звинуватив Україну у тому, що вона буцімто обіцяла, але не відновила права угорців, які були скасовані у 2015 році. "Поки це не зміниться, прогресу щодо вступу до ЄС бути не може", – підкреслив міністр.