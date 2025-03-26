Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

Интересно Сийярто цинично заявил, что Венгрия против вступления Украины в ЕС из-за Закарпатья

Как реагируют в ЕС на поезда Сийярто в Москву

Журналисты пишут, что как главный посланник премьер-министра Виктора Орбана в течение последних 11 лет 46-летний Петер Сийярто стал лицом пророссийской политики Венгрии, которая привела к частым политическим столкновениям страны с другими государствами Европейского Союза.

Ему нравится раздражать других министров иностранных дел, называя то, что он считает "крайней провоенной" позицией ЕС за обязательства блока поддерживать поставки оружия, чтобы помочь Украине отразить вторжение России,

– говорится в материале.

С начала войны более трех лет назад венгерский дипломат был в России по меньшей мере 13 раз. Эта частота вызвала удивление у некоторых европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности и поставили под сомнение их цель.

Ведь даже министры иностранных дел некоторых из ближайших стран-союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, тогда как западные государства вообще разорвали связи со страной-агрессором.

Зато Венгрия пошла другим путем, используя свои связи с Москвой ради экономической выгоды. Будапешт выделил исключения из-под санкций ЕС в отношении российской нефти и удвоил закупки природного газа из России. Венгрия также настаивает на расширении под руководством России своей единственной атомной электростанции.

Визит орбанского министра состоялся через несколько часов после того, как США заявили, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, хотя Кремль заявил, что его участие будет зависеть от ряда предварительных условий, включая ослабление санкций.

После встречи 17 марта в Брюсселе Сийярто обвинил своих немецких и австрийских коллег в том, что они "объединились против него" из-за его критики относительно отношения Украины к венгерскому нацменьшинству. Это давняя претензия Будапешта, которую критики считают лишь поводом для сближения с Россией, добавили журналисты.

Кроме того, Сийярто, который также занимает должность министра торговли Венгрии, играет ключевую роль в привлечении иностранных инвесторов в страну – от США и Германии до России и Южной Кореи.