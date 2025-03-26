Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bloomberg.

Цікаво Сіярто цинічно заявив, що Угорщина проти вступу України до ЄС через Закарпаття

Як реагують у ЄС на поїзди Сіярто до Москви

Журналісти пишуть, що як головний посланник прем'єр-міністра Віктора Орбана протягом останніх 11 років 46-річний Петер Сіярто став обличчям проросійської політики Угорщини, яка призвела до частих політичних сутичок країни з іншими державами Європейського Союзу.

Йому подобається дратувати інших міністрів закордонних справ, називаючи те, що він вважає "крайньою провоєнною" позицією ЄС за зобов'язання блоку підтримувати постачання зброї, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії,

– мовиться у матеріалі.

З початку війни понад три роки тому угорський дипломат був у Росії щонайменше 13 разів. Ця частота викликала здивування у деяких європейських урядовців, які говорили на умовах анонімності та поставили під сумнів їхню мету.

Адже навіть міністри закордонних справ деяких із найближчих країн-союзників Москви не їздять до Росії з такою регулярністю, тоді як західні держави взагалі розірвали зв'язки з країною-агресоркою.

Натомість Угорщина пішла іншим шляхом, використовуючи свої зв'язки з Москвою заради економічної вигоди. Будапешт виділив винятки з-під санкцій ЄС щодо російської нафти та подвоїв закупівлі природного газу з Росії. Угорщина також наполягає на розширенні під керівництвом Росії своєї єдиної атомної електростанції.

Візит орбанського міністра відбувся через кілька годин після того, як США заявили, що Росія та Україна домовилися про припинення вогню в Чорному морі, хоча Кремль заявив, що його участь залежатиме від низки попередніх умов, включно з послабленням санкцій.

Після зустрічі 17 березня в Брюсселі Сіярто звинуватив своїх німецьких та австрійських колег у тому, що вони "об'єдналися проти нього" через його критику щодо ставлення України до угорської нацменшини. Це давня претензія Будапешта, яку критики вважають лише приводом для зближення з Росією, додали журналісти.

Окрім того, Сіярто, який також обіймає посаду міністра торгівлі Угорщини, відіграє ключову роль у залученні іноземних інвесторів до країни – від США та Німеччини до Росії та Південної Кореї.