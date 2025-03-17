Натомість політик запевнив, що його держава сприятиме мирним переговорам між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Петера Сіярто.

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Що заявив Сіярто про підтримку України

Угорський глава МЗС перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі заявив, що "ліберальні європейські політики намагаються перешкодити успіху мирних переговорів". На його думку, через це ЄС зараз повністю ізольований від світової політики.

Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС для України готують мінімальний пакет фінансової підтримки на 20 мільярдів євро та сказав, що Угорщину не вдасться "втягнути в це".

Ми не дамо їм втягнути нас у це, ми не дозволимо фінансувати транспорт зброї в Україну за гроші угорських платників податків. Натомість ми підтримуємо мирні переговори,

– каже Сіярто.

Зазначимо, що сьогодні, 17 березня, міністри закордонних справ країн членів ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити подальшу військову підтримку України. Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас пропонує надати державі від 20 до 40 мільярдів євро цього року.

Варто додати, що, аби запобігти потенційному вето з боку окремих урядів, участь в програмі буде добровільною.