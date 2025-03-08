Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що польський уряд та Євросоюз нібито "намагаються заблокувати мирні переговори", які ініціював Дональд Трамп. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у фейсбук.

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Це призводить до ізоляції ЄС

За словами Сіярто, саме така позиція Брюсселя призводить до ізоляції Європейського Союзу.

Переважна більшість світу на чолі зі Сполученими Штатами, включно з Угорщиною, прагне миру, а двадцять шість держав-членів Європейського Союзу, включно з Польщею, проголосували в четвер за продовження війни,

– заявив Сійярто.

Він також розкритикував прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Польщі, які "вкотре заявили про себе офіційно". Він переконаний, що вони "топчуть ногами верховенство права в Польщі".

Сіярто переконаний, що зараз є реальний шанс на мир, адже зусилля Трампа нібито можуть увінчатись успіхом.

Глава МЗС Угорщини так відреагував на те, що Польща працює над програмою масштабної військової підготовки для чоловіків призовного віку, щоб мати армію чисельністю 500 тисяч осіб.